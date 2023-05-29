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Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами и дронами: силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей

Марина Лисничук
Кияни
2 минуты
4,4 т.
Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами и дронами: силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей

Защитники неба ночью 29 мая сбили на подлете к Киеву более 40 российских воздушных целей, не допустив ударов. Речь идет о крылатых ракетах и дронах-камикадзе, которые военные страны-агрессора комбинированно запускали в сторону города с разных направлений.

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Это была 15-я с начала мая и, по состоянию на утро понедельника, вторая на протяжении 18-ти последних часов массированная атака РФ на украинскую столицу. Об ее отражении и последствиях рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца)

"Раш*сти-террористы всеми силами пытаются осуществить поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Также этими постоянными нападениями враг стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население", – подчеркнул он.

По его словам, ночью понедельника оккупанты в очередной раз применили дроны – предварительно, Shahed-136/131 иранского производства. И почти одновременно с атакой "Шахедами", из района Каспия российские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.

"Поэтому атака на столицу была комбинированной, с разных направлений. Всего силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо противовоздушной обороне за отличную работу!" – заявил Попко.

Он добавил, что в результате падения обломков сбитых ракет и дронов в Подольском районе столицы пробило крышу жилого дома, без жертв. Информация о пострадавших на утро не поступала.

Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами и дронами: силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей

"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи – не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны и, соответственно, свою жизнь", – подытожил начальник КМВА.

Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами и дронами: силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей

Мэр Киева Виталий Кличко тоже поблагодарил сил ПВО за филигранную работу во время еще одной сложной ночи для столицы. Он подчеркнул, что жертв из-за российской массированной атаки по городу нет.

"Благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений, разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Ор*и беснуются, мы – стоим! Верим в ВСУ! Уважаем наших защитников!" – написал городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 28 мая в воздушном пространстве Киева защитники уничтожили более 40 "Шахедов". Из-за падения обломков дронов возникли разрушения в нескольких районах столицы, также есть жертва и пострадавшие.

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