Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами и дронами: силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей

Защитники неба ночью 29 мая сбили на подлете к Киеву более 40 российских воздушных целей, не допустив ударов. Речь идет о крылатых ракетах и дронах-камикадзе, которые военные страны-агрессора комбинированно запускали в сторону города с разных направлений.

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Это была 15-я с начала мая и, по состоянию на утро понедельника, вторая на протяжении 18-ти последних часов массированная атака РФ на украинскую столицу. Об ее отражении и последствиях рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца)

"Раш*сти-террористы всеми силами пытаются осуществить поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Также этими постоянными нападениями враг стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население", – подчеркнул он.

По его словам, ночью понедельника оккупанты в очередной раз применили дроны – предварительно, Shahed-136/131 иранского производства. И почти одновременно с атакой "Шахедами", из района Каспия российские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.

"Поэтому атака на столицу была комбинированной, с разных направлений. Всего силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо противовоздушной обороне за отличную работу!" – заявил Попко.

Он добавил, что в результате падения обломков сбитых ракет и дронов в Подольском районе столицы пробило крышу жилого дома, без жертв. Информация о пострадавших на утро не поступала.

"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи – не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны и, соответственно, свою жизнь", – подытожил начальник КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже поблагодарил сил ПВО за филигранную работу во время еще одной сложной ночи для столицы. Он подчеркнул, что жертв из-за российской массированной атаки по городу нет.

"Благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений, разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Ор*и беснуются, мы – стоим! Верим в ВСУ! Уважаем наших защитников!" – написал городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 28 мая в воздушном пространстве Киева защитники уничтожили более 40 "Шахедов". Из-за падения обломков дронов возникли разрушения в нескольких районах столицы, также есть жертва и пострадавшие.

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