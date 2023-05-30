Умерла в карете скорой: в результате ночной атаки дронами в Киеве погибла женщина, 9 человек были ранены. Фото

В Киеве во вторник, 30 мая, в результате ночной атаки дронами со стороны страны-террориста РФ погибла 33-летняя женщина. Еще 9 человек были ранены.

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Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Иван Выгивский, передает пресс-служба НПУ. На месте работают полицейские и экстренные службы.

"Этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 - получили ранения. В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четыре гражданина. Также повреждены 16 объектов - это гражданские авто, сооружения и жилые дома", – сообщил Выгивский.

В соцсетях рассказали, что умершая женщина спасатели нашли ее в квартире на 20 этаже. Ее сердце перестало биться в карете скорой помощи.

Как отметили в КМВА, всего по всей Украине с северного и южного направления запустили 31 БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 дронов. Почти все "Shahed" поражены на подступах столицы и в небе Киева", – добавили в пресс-службе.

Добавим, в Киевской области во вторник ночью, 30 мая, в результате падения обломков сбитых российских дронов в правоохранители поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

Напомним, ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям. Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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