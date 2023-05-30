Силы ПВО ночью сбили над Киевом более 20 'Шахедов': это была третья атака на столицу за 24 часа. Фото

Защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третью за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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Воздушная тревога в столице и области длилась около трех часов, за это время военные страны-агрессора направляли ударные БПЛА в несколько волн и с разных направлений. Детали атаки и о повреждениях в результате падения обломков рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Счет не на дни, а на часы. Такова нынешняя плотность воздушных атак Киева раш*стами. За последние 24 часа враг совершил уже три нападения. К тому же постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БПЛА", – объяснил он.

По его словам, эта крайняя российская воздушная атака, предварительно, была совершена баражирующими боеприпасами Shahed. Нападение было массированное – с разных направлений и в несколько волн.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 дронов. По информации, которая еще уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

На утро известно, что в Голосеевском районе Киева из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Более 20 жителей были эвакуированы. Предварительно, один человек погиб, трое травмированы.

"Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами", – подчеркнул Попко.

В Печерском районе обломками повредило автомобили, а в Дарницком – загорелся частный дом. Кроме этого, там повреждены припаркованные авто.

В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском – на нежилую застройку, а в Святошинском – на территорию одного из предприятий.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за ночь в Голосеевском районе госпитализировали четырех пострадавших, еще троим медики оказали помощь на месте. Из Подольского района информации о травмированных не поступало.

Начальник КМВА заверил, что на всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативной сводки о потерпевших и разрушениях обновляются и уточняются постоянно.

"Ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов. А пока, киевляне, поблагодарите бойцов ПВО за защиту! И будьте сильны духом, как ваш город! Киев выстоял год назад, выстоит сейчас и непременно дождется мир в Украине после нашей Победы!" – заявил Сергей Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям.

Днем в понедельник страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

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