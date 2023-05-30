Есть раненые и более 50 сообщений о падении обломков: в полиции показали последствия атаки Киевщины 30 мая. Фото

В Киевской области во вторник ночью, 30 мая, в результате падения сбитых российских дронов ранения осколками получили четыре человека. В общей сложности к правоохранителям сегодня поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"У нас уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, имеем 4 пострадавших от осколочных ранений. Полиция фиксирует каждое преступление армии россии, за которые безусловно будет ответственность. И как всегда, гордимся нашими подразделениями ПВО!", – сообщил Небытов.

Напомним, ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям.

Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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