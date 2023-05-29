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В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: обломки ракеты упали на дорогу

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
19,4 т.
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: обломки ракеты упали на дорогу

В Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты.

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В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" – отметили в КМВА.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах Киева.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил он.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы.

"Спасательно-пожарные службы гасят обломки пылающих на проезжей части дороги ракеты", – отметил Кличко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей столицы не снимать работу ПВО.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: обломки ракеты упали на дорогу

Стоит отметить, что оккупационная армия России ночью понедельника, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения на Киевщине и Львовщине. В Одессе и на Хмельнитчине зафиксированы прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.

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