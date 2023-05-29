В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: обломки ракеты упали на дорогу

В Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты.

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В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" – отметили в КМВА.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах Киева.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил он.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы.

"Спасательно-пожарные службы гасят обломки пылающих на проезжей части дороги ракеты", – отметил Кличко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей столицы не снимать работу ПВО.

Стоит отметить, что оккупационная армия России ночью понедельника, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения на Киевщине и Львовщине. В Одессе и на Хмельнитчине зафиксированы прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.