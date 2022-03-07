Гостомель, Буча и Ирпень становятся вторым донецким аэропортом для оккупантов, – Монастырский

Украинские военные не дают российским оккупантами захватить и закрепиться в Гостомеле, Буче и Ирпене Киевской области. Эти города становятся вторым донецким аэропортом для страны-агрессора.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД. По его словам, противнику важно захватить эти населенные пункты.

"Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся вторым донецким аэропортом — мы отбиваем их, несмотря на желание противника. Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад", – подчеркнул Монастырский.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.

Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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