Удалось реанимировать: в Киеве бойцы ГСЧС спасли котика из дома, поврежденного российским дроном. Видео

В Киеве во время ликвидации последствий российской атаки бойцы ГСЧС спасли котика. Животное, которое реанимировали спасатели, находилось в квартире. Жилье полностью сгорело в результате пожара, вызванного попаданием обломков дрона.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Четвероногого передали хозяину.

"Этого пушистика спасли сегодня ночью спасатели ГСЧС из поврежденного российским беспилотником дома в Киеве. Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что спасатели реанимировали котика и передали хозяину. Пока его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на среду, 30 октября, российские захватчики атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в столице раздались взрывы, девять человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во время атаки 29 октября направили ударные БПЛА типа Shahed в Киев. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе: там вспыхнули дом и торговое помещение, пострадали шесть человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!