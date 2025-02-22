Атака 'Шахеда' на ЧАЭС: спасатели обнаружили новую ячейку тления. Подробности и фото

На объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС обнаружили новую ячейку тления, возникшую в результате российской атаки на станцию. В настоящее время спасатели проводят работы по частичному раскрытию конструкций.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Атака на объект произошла 14 февраля.

"Последствия российского удара по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС: ситуация контролируемая. По состоянию на 22 февраля спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия и ликвидации одной ячейки тления с северной стороны арки", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что специалисты осуществляют постоянный мониторинг за "Укрытием" с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров. Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы населению нет.

Напомним, страна-террорист РФ ночью 14 февраля атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Со своей стороны президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

В СБУ подтвердили, что атаковавший объект дрон-камикадзе был снаряжен фугасной боевой частью.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети начали распространяться фейки о якобы выбросе радиации на Чернобыльской атомной электростанции, "который произойдет уже в ближайшее время". А также другую недостоверную информацию.

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