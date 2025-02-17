Очаги тления есть, огня нет: в МВД опровергли фейк о пожаре и возможном выбросе радиации на ЧАЭС

В сети начали распространяться фейки о якобы выбросе радиации на Чернобыльской атомной электростанции, "который произойдет уже в ближайшее время". А также недостоверная информация о трех очагах "возгорания" в результате удара российского дрона 14 февраля.

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О дезинформации предупредили в Министерстве внутренних дел. На странице в Facebook в понедельник, 17 февраля, пресс-служба объяснила, что эти сообщения не соответствует действительности.

На территории ЧАЭС действительно продолжается операция по ликвидации последствий дроновой атаки противника.

По состоянию на понедельник специалисты ГСЧС фиксировали три очага тления утеплителя кровли, а не открытого горения.

"Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы. Угрозы населению нет.

Призываем граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам!" – заявили в МВД.

Напомним: по состоянию на 10:00 понедельника в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщали, что показатели радиации на объекте не изменились.

Были возобновлены работы по ликвидации тления в связи с обнаружением трех очагов с помощью БПЛА с тепловизором. На месте работали две группы верхолазов и другие специалисты.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС ночью 14 февраля.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

– В СБУ подтвердили, что атаковавший атомную станцию "Шахед" был снаряжен фугасной боевой частью.

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