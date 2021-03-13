"Слуга" Куницкий нарушил ПДД в Киеве. Фото

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий в Киеве в субботу, 13 марта, припарковал свое авто, нарушив Правила дорожного движения.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Предварительно, на машине народный избранник приехал на съезд своих коллег по фракции.

Как написали в Telegram-канале, Куницкий запарковался в запрещенном месте "прямо под носом экипажа патрульной полиции".

Ему якобы даже сделали замечание, но, как заявляется, политик и автоблогер "махнул рукой, сказал, ему можно и ушел".

На фотографиях с места инцидента видно, что в результате автомобиль "слуги народа" забрал эвакуатор и отвез на штрафплощадку.

Добавим: как пишет "Страна", "слуги" 13 марта массово нарушали ПДД, оставляя свои машины в запрещенных местах неподалеку от КВЦ "Парковый". Там проходил съезд политиков.

Напомним, что ранее главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию оштрафовали за парковку авто на пешеходном переходе в столице.

Позже он сказал, что в таких крупных городах, как Киев, не хватает мест для парковки.

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