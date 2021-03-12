'Слуга' Арахамия припарковал авто на пешеходном переходе. Фотофакт

В Киеве в пятницу, 12 марта, заметили автомобиль председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, припаркованный в неположенном месте – на пешеходном переходе.

Toyota Land Cruiser, принадлежащий политику, возле светофора сфотографировал журналист Михаил Ткач. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам очевидца, оставив машину, Арахамия направился в Офис президента Украины.

Напомним, ранее "Слуг народа" уже ловили на массовом нарушении ПДД на встрече с Владимиром Зеленским. Тогда они припарковали свои авто на тротуарах и газонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень пробежался по капоту элитного авто. Mersedes припарковался прямо на пешеходном переходе в центре города.