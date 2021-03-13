Арахамия прокомментировал инцидент с парковкой в запрещенном месте. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, почему припарковался в Киеве в неположенном месте.

Об этом политик рассказал во время общения с журналистами на XI съезде партии СН. По его словам, в таких крупных городах, как Киев, не хватает мест для парковки.

"Большие города должны обеспечить нормальные условия, чтобы водители могли парковаться… Я сегодня ехал и видел, что сотни авто паркуются на тротуарах. Этого нельзя делать согласно правилам, но просто нет других мест. В Киеве много водителей и мало мест для парковки", – говорил нардеп.

Также Арахамия добавил, что оплатил штраф за нарушение парковки.

Кроме того, политик сказал, что готов внести законопроект, чтобы усилить ответственность за нарушение правил парковки.

Напомним, что Арахамию оштрафовали за парковку авто на пешеходном переходе в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Давид Арахамия заявил, что отдохнул за 80$ в одном из самых дорогих отелей на Мальдивах.