В Киеве проходит съезд 'Слуги народа' с участием Зеленского. Все детали

В субботу, 13 марта, в Киеве начался съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Как сообщает журналист OBOZREVATEL, мероприятие проходит в ТРЦ "Парковый". Съезд открыл глава государства. Среди приоритетов, которые гарант назвал это: завершение земельной реформы, децентрализация, народовластие, судебная реформа, амнистия капиталов, борьба с коррупцией.

"Мы никогда не сделаем нашу страну единой, если сами не будем сплоченными. Как я думаю, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но, если речь идёт о принципиальных для страны вещей, на табло всегда должно быть минимум 226 наших голосов, голосов "Слуги народа", – говорил Зеленский.

Отметим, что участие в работе съезда также примут глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно повестке дня, партия должна утвердить в новой редакции устав и программу, а также переизбрать высшие руководящие органы партии.

OBOZREVATEL ведет хронику событий:

Участников съезда и представителей СМИ угощали сладостями: круассаны, чизкейк и печенье.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что в Украине могут усилить карантин. "Могут усилить, мы внутренне к этому готовы. Но попробуем поработать еще над вакцинацией. Хорошо, что наши депутаты вакцинируются и показывают людям, что это не страшно", – говорил он в кулуарах при общении с журналистами.

Перед зданием "Паркового" проходит митинг ФОПов.