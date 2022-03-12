Жители Киева могут онлайн узнать о работающих СТО в городе

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В приложение "Киев Цифровой" разработчики добавили новую функцию. Теперь на специально созданной карте можно увидеть работающие станции техобслуживания столицы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель цифровой трансформации (CDTO) Киева, заместитель мэра столицы Петр Оленич. По его словам, информация будет обновляться

"Карта работающих СТО теперь доступна в приложении "Киев Цифровой". Если вы представитель работающего СТО, но вас нет на карте, заполняйте форму. Добавим", – отметил Оленич.

Он добавил, что посмотреть эти данные можно и на компьютере, перейдя по ссылке.

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Отметим, ранее столичная власть создала для жителей специальные карты с полезной информацией.

В частности, в приложении "Киев Цифровой" появилась карта, где отмечены все работающие продовольственные магазины в столице. Также есть информация о работающих АЗС.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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