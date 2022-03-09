В Киеве на Майдане Незалежности построили баррикады. Фото
В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.
Об этом сообщило издание Новое время. Столица готовиться дать отпор стране-агрессору.
"Майдан снова строит баррикады. Как Киев живет в ожидании штурма", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно увидеть, что на проезжей части были установлены бетонные блоки, а также мешки с песком и противотанковые ежи. Помогали строить баррикады добровольцы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.
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