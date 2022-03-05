Власть Киева создала специальные карты с точками продажи продуктов и лекарств

В Киеве ночь с 4 на 5 марта прошла спокойно. Ситуация в городе полностью контролируется властями, а для жителей созданы специальные карты с полезной информацией.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Несмотря на военное время, киевляне получают электроэнергию, воду и газ. Связь устойчива на всей территории столицы.

"Закончился комендантский час. Ситуация в столице под контролем, ночь прошла спокойно. Утром в условиях военного положения начал работу общественный транспорт, начали работу магазины и аптеки. Потому сегодня можно купить товары первой необходимости", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА добавили, что для жителей столиц созданы специальные карты, благодаря которым они могут узнать о полезной для себя информацию (чтобы получить необходимые данные нажмите на ссылку):

"Спросите тех, кто рядом: возможно, кто нуждается в помощи, возможно кому-то нужны лекарства, еда", – резюмировали в КГГА.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что несмотря на военное положение город заботится о главном флаге Украины.

"Друзья! Столица, и в условиях военного положения и российского вторжения, продолжает заботиться о состоянии и надлежащем виде самого большого, главного флага Украины. Это очень важно, потому что государственный флаг – символ нашей независимости и свободы. Городские службы осуществили плановые работы по замене полотнища Главного флага новым. Флаг развевается над столицей", – написал Кличко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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