Временами гроза и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 июля

В Киеве и Киевской области в среду, 5 июля, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 5 июля. Переменная облачность, ночью без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 16-21°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 28-30°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в течение следующих нескольких суток по Киевщине будет достаточно жаркая погода с летними дождями.

"Преобладают кратковременные дожди с грозами. Температура в ночные часы в пределах +17..+19°С, а дневные максимумы будут достигать +30°С. Однако днем 8 июля температура снизится до +25°С", – добавили в пресс-службе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 5 июля в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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