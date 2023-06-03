В Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых в истории: зафиксировали семь температурных рекордов

В Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Количество осадков в столице весной составило 145 мм, что составляет 99% климатической нормы.

"Итоги календарной весны в столице. По данным наблюдений метеостанции средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +10,1ºС, что на 0,7ºС выше средних многолетних значений. Нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений в столице. Весенние месяцы, кроме апреля, были теплее климатической нормы, особенно март, который имел наибольшее положительное отклонение – 2,3°С", – рассказали синоптики.

В пресс-службе уточнили, что в течение весны в Киеве было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха, большинство из них – шесть в марте. Холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до -4,0°С, а самое теплое – 18 мая, когда максимальная температура поднялась до +27,3°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

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