В Киеве май 2023 стал самым сухим за все время наблюдений: установлен температурный рекорд

В Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Теплее всего было 18 числа, когда температура после полудня поднялась до +27,3°С.

"Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 1 мм, или 1,5% климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве равна ,0°С, что на 0,2°С выше климатической нормы", – рассказали в пресс-службе.

По словам синоптиков, холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,2°С. Теплее всего – 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,3°С. Кроме того, был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7°С.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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