Военный парад в Киеве на День Независимости Украины: онлайн-трансляция

В День Независимости Украины, 24 августа, в трех городах Киеве, Одессе и Днепре проводят военные парады. В столице мероприятие состоится на улице Крещатик.

Перед началом впервые в истории в церемонии выноса флага Украины примут участие представители государств-партнеров. Таким образом они выразят поддержку нашей стране. Перед тем, как по Крещатику пройдут военнослужащие и проедет военная техника, покажут театрализованный перформанс "День рождения страны". Он призван продемонстрировать разные эпохи, через который прошла Украина до новейшей истории.

О том, как проходит военный парад в столице, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL (обновляется):

Видео дня

8:50 – На Крещатике в Киеве завершаются последние приготовления перед парадом.

9:22 – Перед парадом на Крещатике уже собралось много людей.

9:41 – Как в Киеве проходят последние приготовления к параду.

Видеотрансляции военного парада:

9:50 – Уже прибыли главы делегаций иностранных государств, также в 10:00 приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время одной из репетиций парада в Киеве военнослужащие спели известную матерную песню о президенте страны-агрессора России Владимире Путине, а на следующей проскандировали слова из нее – "Путин х**ло".