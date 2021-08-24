В Киеве мужчина попытался совершить самосожжение во время парада. Видео

Во вторник, 24 августа, в Киеве во время парада ко Дню Независимости Украины мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Его потушили полицейские, а после доставили в больницу.

В столичной полиции рассказали, что пострадавшему 25 лет. Его имя не названо, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Отмечается, что мотивы такого поступка не названы. Действия мужчины будут квалифицированы после проведения соответствующей проверки.

Отметим, что в День Независимости Украины, 24 августа, в трех городах Киеве, Одессе и Днепре провели военные парады.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" и представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский сказал, что необходимость проведения военного парада в День Независимости в Украине обусловлено несколькими факторами. Также он подчеркнул, что траты составят примерно 100 миллионов грн.