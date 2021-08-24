В Киеве в День Независимости исполнили знаменитую кричалку о Путине. Видео 18+

Нецензурная кричалка о президенте России все-таки прозвучала на параде, приуроченном ко Дню Независимости в Киеве. Правда, спели ее не военные, а участники марша белорусов и националистов.

Соответствующие записи опубликовали пользователи соцсетей и Telegram-каналы. Во время репетиции парада на Крещатике 19 августа песню "Путин – х***о" сначала исполнили украинские военные. В итоге видео стало настоящим хитом в Сети.

"Эта песня уже становится международной", – прокомментировал видео народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что ранее опубликованные записи с исполнением композиции "Путин — х***о" вызвали настоящую истерику в России. К примеру, журналистка-пропагандиста Ольга Скабеева назвала Украину "Талибаном" и пригрозила разрывом украинско-российских отношений.

Видео дня

Песня "Путин – х***о! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала в 2014 году – во время марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер" в Харькове. Текстом песни стал ремейк припева болельщиков о бывшем президенте ФФУ. А мелодию взяли из композиции Дэвида Хесса "Speedy Gonzales".

После этого тему подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. А спустя время хит уже звучал на стадионах Грузии и Литвы. Впоследствии кричалку использовали и во время протестных акций – не только в Украине, но и по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время парада в честь Дня Независимости Украины над Киевом пролетела украинская авиация. Зрители смогли увидеть самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".