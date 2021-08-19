На репетиции парада в Киеве военные спели известную песню о Путине. Видео 18+

Украинские военнослужащие на Крещатике в Киеве спели известную нецензурную песню о президенте страны-агрессора России Владимире Путине. Это произошло во время одной из репетиций парада ко Дню Независимости.

Видео в своем Instagram опубликовала офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ. Судя по ее фото на странице, женщина также участвовала в мероприятиях 18 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как уже вечером по Крещатику строем маршируют украинские военнослужащие. В это время они поют песню "Путин – х**ло".

(Видео – Instagram gibi)

Напомним, что 18 августа в столице Украины состоялась репетиция военного парада ко Дню Независимости. В ней приняли участие военнослужащие разных родов войск, военная техника, авиация и катера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начала августа в Тернополе в воскресенье на музыкальном фестивале "Файне місто" российская рок-группа Wildways исполнила песню "put in" – про президента России Владимира Путина. Украинцы в это время скандировали знаменитую кричалку "Путин – х**ло".