Военные на Крещатике снова скандировали известную кричалку о Путине. Видео 18+

Украинские военнослужащие снова назвали президента страны-агрессора России Владимира Путина "х**лом". Это произошло во время еще одной репетиции военного парада ко Дню Независимости.

Мероприятие проходило 20 августа на центральной улице Киева – Крещатике. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Снова репетиция. Наши солдаты настоящие, и говорят, что Путин – "нехороший", – прокомментировал он ролик.

После того, как командир сказал военным "Украина", они ответили: "Прежде всего", а на следующую фразу "Путин" – сказали: "Х**ло".

Это вызвало смех и аплодисменты со стороны людей, которые пришли посмотреть на репетицию.

Напомним, что накануне также во время репетиции военнослужащие на Крещатике уже скандировали эту же кричалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в центре Киева проходит еще одна репетиция военного парада ко Дню Независимости. Почитать все подробности, а также посмотреть фото и видео с маневров – можно в нашем материале.