Таран встретился с курсантками и пообещал усовершенствовать обувь на каблуках

На фоне скандала из-за обуви на каблуках, которую должны надеть на парад женщины-военнослужащие, министр обороны Андрей Таран встретился с курсантками Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, которые примут участие в торжествах к 30-й годовщине Дня Независимости Украины. Он выслушал пожелания и предложения девушек относительно решения сложившейся ситуации.

Напомним, что после пробной тренировки выяснилось, что в туфлях образца 2017-го года неудобно маршировать. Поэтому, посоветовавшись с курсантками, министр приказал рассмотреть возможность закупки новых усовершенствованных моделей специально для парада, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", – добавил Таран.

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В то же время появился и ответ на вопрос, почему девушки не могут обуть берцы. Стало известно, что ранее было принято решение, согласно которому все военные учебные заведения будут идти именно в парадной форме. Берцы же является элементом полевой формы, в которой будут маршировать боевые части ВСУ.

"Руководство высшего военно-учебного заведения проводило среди курсанток опрос, 99% участниц которого высказались, чтобы идти в парадной форме", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

накануне стало известно, что женщин-военнослужащих ВСУ заставят шагать на военном параде на каблуках. При этом девушек-военных будут муштровать три месяца. В сети уже подняли волну возмущения и критики по этому поводу.