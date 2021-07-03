Таран встретился с курсантками и пообещал усовершенствовать обувь на каблуках
На фоне скандала из-за обуви на каблуках, которую должны надеть на парад женщины-военнослужащие, министр обороны Андрей Таран встретился с курсантками Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, которые примут участие в торжествах к 30-й годовщине Дня Независимости Украины. Он выслушал пожелания и предложения девушек относительно решения сложившейся ситуации.
Напомним, что после пробной тренировки выяснилось, что в туфлях образца 2017-го года неудобно маршировать. Поэтому, посоветовавшись с курсантками, министр приказал рассмотреть возможность закупки новых усовершенствованных моделей специально для парада, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", – добавил Таран.
В то же время появился и ответ на вопрос, почему девушки не могут обуть берцы. Стало известно, что ранее было принято решение, согласно которому все военные учебные заведения будут идти именно в парадной форме. Берцы же является элементом полевой формы, в которой будут маршировать боевые части ВСУ.
"Руководство высшего военно-учебного заведения проводило среди курсанток опрос, 99% участниц которого высказались, чтобы идти в парадной форме", – отметил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
накануне стало известно, что женщин-военнослужащих ВСУ заставят шагать на военном параде на каблуках. При этом девушек-военных будут муштровать три месяца. В сети уже подняли волну возмущения и критики по этому поводу.
2 июля министру обороны Украины Андрею Тарану "подарили" женские туфли во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Причиной стал скандал с женщинами-военными.
Впоследствии в Минобороны решили срочно шить новые женские ботинки на низких каблуках. Они будут изготовлении по спецзаказу для курсанток Военного института КНУ имени Шевченко к параду на День Независимости. В ведомстве заверили, что уже подписали спецификацию на новые ботинки.