Верующие УПЦ МП в Киево-Печерской лавре провели службу под открытым небом под зонтом: что известно о ситуации. Видео

В Киево-Печерской лавре в среду, 5 апреля, верующие УПЦ МП продолжают находиться на территории монастыря. Из-за дождя они вместе с представителями Московского патриархата проводили службу под большим зонтиком под открытым небом.

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Об этом сообщил телеканал Киев. За правопорядком следят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Несмотря на дождь и холод утром возле Киево-Печерской лавры начали проводить молитву под открытым небом, под большим зонтиком", – рассказали журналисты.

Сообщается, что сегодня конфликтов или столкновений с активистами пока не было зафиксировано, на месте дежурит полиция. Следует добавить, что верующих УПЦ МП с каждым днем становится все меньше.

Напомним, в четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Следует отметить, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители открыли еще одно уголовное производство по факту происшествия в Киево-Печерской лавре. В частности, они расследуют возможный факт незаконного содержания религиозных святынь.

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