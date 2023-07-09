Прихожане УПЦ МП пытались попасть в Киево-Печерскую лавру, несмотря на запрет. Фото, видео

В столице в воскресенье, 9 июля, возле Киево-Печерской лавры утром стали собираться верующие УПЦ МП для того, чтобы попасть на воскресное богослужение. Однако, их не пустили на территорию.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Ранее сообщалось, что доступ к Национальному заповеднику временно ограничат (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Между тем, в Лавру не пускают на воскресное богослужение ценителей московского патриархата", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео видно, что верующие УПЦ МП стоят у одного из входов в Национальный заповедник. На месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком.

Следует добавить, что 6 июля комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" на территории Нижней лавры опечатала 3 корпуса: №70, №71, №69. Отмечается, что пока представители Лавры и Минкульта не завершат свою работу, посторонним лицам не будет предоставлен доступ на эту территорию.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля. Кроме того, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП продолжают придумывать наказания для столицы Украины и распространять нарративы российской пропаганды. В частности, одна из них заявила, что дамба Киевского водохранилища может быть подорвана "божьей силой".

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