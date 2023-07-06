В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта, порядок обеспечивает полиция. Видео

В Киево-Печерскую лавру в четверг, 6 июля, прибыла комиссия Минкульта, которая должна продолжить свою работу по описанию и опечатыванию корпусов. Там за правопорядком следят полицейские.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Представители московского патриархата должны были покинуть территорию Национального заповедника до 4 июля (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утром на территорию Киево-Печерской лавры для продолжения своей работы прибыли представители комиссии Министерства культуры Украины для того, чтобы описать и опечатать несколько корпусов. Вместе с тем, небольшое количество верующих и монахов УПЦ МП снова собралось в Национальном заповеднике, но какие-то активные действия пока они не предпринимали. Они заявили, что не могут попасть на территорию монастыря.

В полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что ситуация на территории Лавры спокойная, правоохранители находятся на месте и следят за правопорядком.

Позже возле Лавры произошла небольшая толкотня, на которую моментально отреагировали полицейские. Один из мужчин провоцировал конфликтные ситуации, но его доставили в отделение и составили админпротокол за мелкое хулиганство (статья 173 КУоАП).

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля. Кроме того, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее представители собирались опечатывать несколько корпусов заповедника, но им в этом начали препятствовать верующие и монахи УПЦ МП.

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