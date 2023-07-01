Минкульт требует от УПЦ МП освободить Киево-Печерскую лавру: названа крайняя дата. Документ

Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Лавры до 4 июля.

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Об этом говорится в документе, который Минкульт передал в монастырь, сообщил в Telegram адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ. Также там сообщили о формировании специальной комиссии, которая начнет опечатку корпусов с указанной даты.

5 июня спецкомиссия составила Акт приема-передачи государственного имущества, который Монастырь получил для подписи, но не вернул Заповеднику. Отмечается, что представители Монастыря и дальше используют часть корпусов Лавры.

"С учетом указанного и учитывая статус охраняемых ЮНЕСКО памятников Нижней Лавры, Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов Монастыря к помещениям", – говорится в документе.

"В связи с этим просим освободить помещение и передать ключи от них заповеднику", – отмечается в обращении к монахам.

Глава упомянутой комиссии Марьяна Томин в комментарии "Суспильному" отметила, что в случае их отказа передать ключи от помещений, планируют заменить замки.

Договор аренды между национальным заповедником и Украинской православной церковью закончился 29 марта, монахи должны были покинуть помещение. Однако представители УПЦ подали иск, чтобы доказать незаконность отказа заповедника от продления договора. Суд отклонил иск, говорится в реестре судебных решений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 июня министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры;

– архиепископ УПЦ Московского патриархата, поддерживающий геноцид украинцев и молящийся за российскую террористическую армию, Иона (Черепанов) цинично отреагировал на подрыв путинскими войсками плотины Каховской ГЭС. В его больном убеждении, теракт, который россияне устроили в Херсонской области, связан с выселением московских попов из Киево-Печерской лавры.

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