Столичный суд отказал УПЦ МП в проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры, – Ткаченко

Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Договор об аренде имущества Заповедника с представителями московского патриархата был расторгнут 29 марта.

"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству. 13 июня в Хозяйственном суде города Киева состоялось слушание по существу по делу 910/423/23 по иску УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий Украинской Православной Церкви (МП. – Ред.) в пользовании имуществом, (а именно в доступе и совершении Богослужений)", – рассказал Ткаченко.

По его словам, представители мужского монастыря московского патриархата не прибыли на заседание и подавали ходатайства о переносе, которые были отклонены судом как необоснованные.

"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ (МП. – Ред.)", – резюмировал Ткаченко.

Напомним, специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской лавры. В целом специалисты проверили и вернули в собственность государства 79 объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на окончание работы комиссии в Киево-Печерской лавре и составление акта приемки-передачи объектов, УПЦ МП продолжает пользоваться имуществом и не покинула территорию Заповедника. Теперь этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

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