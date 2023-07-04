В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП пугают "божьей силой": подорвет дамбу Киевского водохранилища. Видео

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП продолжают придумывать наказания для столицы Украины и распространять нарративы российской пропаганды. В частности, одна из них заявила, что дамба Киевского водохранилища может быть подорвана "божьей силой".

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL. Представители московского патриархата продолжают находиться на территории Заповедника (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Если взорвут Киевское водохранилище... Это может быть даже не российской бомбой, а даже божьей силой. Там она (дамба. – Ред.) на ладан дышит. Давно ученые говорили, что водохранилище старое – его ремонтировать надо. Будет большая беда для Киева", – заявила женщина.

Добавим, архиепископ УПЦ Московского патриархата, поддерживающий геноцид украинцев и молящийся за российскую террористическую армию, Иона (Черепанов) цинично отреагировал на подрыв путинскими войсками плотины Каховского ГЭС. В его больном убеждении, теракт, который россияне устроили в Херсонской области, связан с выселением московских попов из Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Лавры до 4 июля. Кроме того, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее представители собирались опечатывать несколько корпусов заповедника, но им в этом начали препятствовать верующие и монахи УПЦ МП.

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