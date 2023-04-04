В сети показали уникальные фотографии Киева 110-летней давности: как выглядел город

Киев на протяжении своей истории постоянно менялся, развивался и увеличивался в размерах. Благодаря камерам фотолюбителей, у нас есть возможность увидеть столицу, какой она была в 1910-х годах.

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Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство уникальных исторических домов и мест не сохранились до наших дней.

"1910-е. Киев, 110-летней давности. Почти незнакомый нам город", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть не только улицы старого города, но и жизнь его жителей, какой она была до начала Первой мировой войны.

Напомним, во второй половине 1950-х в Киеве на Майдане Незалежности работал уникальный магазин, в котором постоянно наблюдались большие очереди. Это была известная тогда Украинская паляница, продукцию которой продавали только в специально установленных в зале автоматах.

Весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дворец торжественных событий был построен и торжественно открыт в 1982 году во время празднования 1500-летия от основания Киева. Среди жителей столицы это здание больше известно как "Бермудский треугольник".

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