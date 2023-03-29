В 1905 году жители Труханового острова в Киеве из-за паводка спасались с животными на крышах домов. Архивные фото

Весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр и иногда вода затапливала большую часть города. Например, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

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Уникальные фото тех времен были опубликованы энтузиастами на портале Pastvu. Можно увидеть последствия стихии, бурлившей в городе почти 120 лет назад.

"Паводок на Трухановом острове. 1905 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия подъема уровня воды в реке Днепр. В частности, некоторые киевляне были вынуждены плавать по улицам на собственной лодке. А хозяин одного из домов спасался от подтопления на крыше вместе со своими животными и птицами.

Остров Труханов – остров на Днепре, напротив центральной части Киева между главным руслом Днепра на запад и его отногой Черторыем на восток; площадь около 450 гектаров. В середине ХІХ века на Трухановом острове появились первые дома, в 1880-х годах существовал рабочий поселок. Когда его уничтожили во время Второй мировой войны, остров превратили в место отдыха.

Напомним, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине 1950-х в Киеве на Майдане Незалежности работал уникальный магазин, в котором постоянно наблюдались большие очереди. Это была известная тогда Украинская паляница, продукцию которой продавали только в специально установленных в зале автоматах.

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