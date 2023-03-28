В Киеве на Майдане работал уникальный магазин ''Украинская паляница'', где выпечку продавали автоматы. Архивное фото

Во второй половине 1950-х годов в Киеве на Майдане Незалежности работал уникальный магазин, в котором постоянно наблюдались большие очереди. Это была известная тогда "Украинская паляница", продукцию которой продавали только в специально установленных в зале автоматах.

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Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. К сожалению, это заведение торговли до наших дней не сохранилось.

"Август 1957 года. Магазин "Украинская паляница". Чтобы купить паляницу, сначала за 2 руб 70 коп., на кассе покупали жетон, который опускали в щель автомата", – говорится в сообщении.

По словам пользователей соцсетей, этот магазин находился на Майдане Незалежности, а еще один подобный – на бульваре Тараса Шевченко. Кроме того, в этом торговом заведении можно было постоянно наблюдать очереди из-за невероятного вкуса хлеба и хрустящей корочки с приятным ароматом.

Напомним, в начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

Главная улица Киева Крещатик стала центром столицы сравнительно недавно. Но после этого она активно перестраивалась, что можно увидеть на снимке неизвестного фотолюбителя, сделанного в 1932 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, история Печерска безраздельно связана с возникновением и развитием не только центра столицы Украины, но и вообще города. В 1920-х неизвестный фотолюбитель сделал снимок этой части Киева, поднявшись в небо с помощью воздушного шара.

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