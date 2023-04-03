В сети показали, как в 1980-х годах строили ''Бермудский треугольник'' в Киеве. Архивные фото

Дворец торжественных событий был построен и торжественно открыт в 1982 году во время празднования 1500-летия от основания Киева. Среди жителей столицы это здание больше известно как "Бермудский треугольник".

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Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Здание построено в стиле неомодернизма.

"Бермудский треугольник. Мистическое и загадочное место. По преданию тех, кому удалось чудом спастись - там постоянно исчезают мужчины, после какого-то странного марша и слова "да", – говорится в шутливой подписи к фото.

На опубликованных снимках можно увидеть начальный этап строительства здания в начале 1980-х годов.

Дворец торжественных событий – здание Центрального отдела регистрации актов гражданского состояния, построенное в стиле неомодернизма. Сооружение в плане треугольное, поэтому киевляне с ироническим отношением к браку прозвали его "бермудским треугольником". Такая форма была обусловлена необходимостью направления потоков участников церемонии в разные входы и выходы.

Напомним, во второй половине 1950-х в Киеве на Майдане Незалежности работал уникальный магазин, в котором постоянно наблюдались большие очереди. Это была известная тогда Украинская паляница, продукцию которой продавали только в специально установленных в зале автоматах.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

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