В сети показали, как выглядел зимний Киев на открытках 1964 года. Фото

В начале 1960-х годов зимы в Киеве были снежными и морозными. На некоторых столичных озерах можно еще тогда было увидеть лебедей.

Открытки, которые были выпущены в 1964 году, были опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как выглядел город более 57 лет назад.

"Киев Зимний". Набор открыток, 1964 год", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных снимках можно узнать большинство знаковых и популярных мест Киева. Среди них, Октябрьский дворец, Майдан Незалежности, еще не восстановленные Золотые ворота, памятник Богдану Хмельницкому, Верховная рада и другие.

Напомним, в 1930-х годах на Львовской площади в Киеве существовал небольшой одноэтажный рынок. Кроме того, вместо троллейбуса здесь ездил трамвай.

Центральный универмаг в Киеве строили на протяжении 1936-1939 годов. Здание в стиле ар-деко, несмотря на реконструкцию, является одной из визитный карточек улицы Крещатик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одно из самых знаменитых и загадочных зданий Киева – "тарелка на Лыбидской" – было построено в 1971 году. Его создали в стиле "космический футуризм".