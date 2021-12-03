В сети показали, как в Киеве выглядела загадочная "тарелка на Лыбидской" в 1980-х. Фото

Одно из самых знаменитых и загадочных зданий Киева – "тарелка на Лыбидской" – было построено в 1971 году. Его создали в стиле "космический футуризм".

Историческое фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как выглядело это уникальное здание более 30 лет назад.

"Площадь Дзержинского (Лыбедская). Середина 80-х годов, фото Сергея Пятерикова", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации, частью которого и является легендарная "тарелка".

Видео дня

На самом деле, это помещение является конференц-залом с великолепной акустикой, которая передавала весь диапазон частот голосов людей и музыкальных инструментов.

Изначально предполагалось, что здесь будет концертный зал, но в результате там появился кинотеатр библиотеки.

Напомним, в 1930-х годах на Львовской площади в Киеве существовал небольшой одноэтажный рынок. Кроме того, вместо троллейбуса здесь ездил трамвай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Центральный универмаг в Киеве строили на протяжении 1936-1939 годов. Здание в стиле ар-деко, несмотря на реконструкцию, является одной из визитный карточек улицы Крещатик.