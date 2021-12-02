В сети показали, как в 1930-х строили ЦУМ в Киеве. Уникальное фото

Центральный универмаг в Киеве строили на протяжении 1936-1939 годов. Здание в стиле ар-деко, несмотря на реконструкцию, является одной из визитный карточек улицы Крещатик.

Исторические фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного Киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как рабочие создавали известный столичный магазин 84 года назад.

"1937 год. Строительство ЦУМа", – говорится в сообщении.

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На опубликованном снимке можно увидеть, что более 80 лет возле строящегося универмага еще нет здания Киевского городского совета, которое появится уже значительно позже, после Второй мировой войны.

На другой фотографии, датированной 1960-ми годами, можно увидеть, что здание ЦУМа уже восстановлено, а сама улица Крещатик уже отстроена после окончания Второй мировой войны.

ЦУМ Киев (Центральный универсальный магазин Киева) – главный и единственный универмаг классического формата в Украине, расположенный на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик в Киеве.

Построен в стиле ар-деко в 1936-1939 годах. В 2012-2016 годах была проведена реконструкция с сохранением исторического фасада здания (1939) в неизменном виде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1930-х годах на Львовской площади в Киеве существовал небольшой одноэтажный рынок. Кроме того, вместо троллейбуса здесь ездил трамвай.