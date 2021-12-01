В сети показали, как выглядела Львовская площадь в Киеве в 1930-х. Уникальные фото

В 1930-х годах на Львовской площади в Киеве существовал небольшой одноэтажный рынок. Кроме того, вместо троллейбуса здесь ездил трамвай.

Исторические фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как выглядела эта местность около 90 лет назад.

"Львовская площадь. 30-е", – говорится в подписи к снимку.

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На фото можно увидеть, что на площади практически не было зданий выше пяти этажей. Большинство высотных строений появились уже после Второй мировой войны, на протяжении 1968–1981 годов.

Пользователи соцсети положительно отреагировали на публикацию. В частности киевлянин Александр Мудрый написал, что трамвай уже в начале 1950-х перестал ездить.

"Трамвай здесь уже не ходил, а его пустили по Большой Подвальной улице (нынешняя улица Ярославов Вал – Ред.)", – уточнил Мудрый.

Стоит отметить, что также на площади находилась Стретенская церковь, которую разрушили в 1930-х годах.

Львовская площадь в Киеве расположена между улицами Большой Житомирской, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской и Ярославом Валом.

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