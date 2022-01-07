В сети показали, как выглядел Речной вокзал на Подоле в Киеве в начале 1900-х. Архивное фото

В 1900-х на реке Днепр в Киеве плавали прогулочные пароходы, которые возили желающих в Китаевскую пустынь. Отплывая с Подола, пассажиры речного транспорта могли скрыться там от городской суеты.

На странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook было опубликовано уникальное архивное фото. Можно увидеть, как отдыхали киевляне в начале ХХ века, а также старое здание Речного вокзала.

"Киев. Пароход, отходящий на гулянье в Китаевскую пустынь. Период создания: 1900-1910-е года. Государственный Музей истории Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть прогулочный пароход в тот момент, когда он отходил от пристани на Подоле.

Отметим, Троицкий Китаевский мужской монастырь (УПЦ МП) – монастырь в Киеве (более известный как Китаевская пустынь), местность Китаев. Действовал в XVIII – начале XX века. Был восстановлен в 1993 году. Граничит с исторической местностью Корчеватое.

Заверенная документами история обители начинается с 1716 года, и уже с этого же столетия Китаев снискал славу киевского Афона (т.е. тихого, уютного места), став местом паломничества.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на территории Гидропарка в 1978 году зимой было достаточно снега, чтобы жители столицы могли заниматься активными видами спорта. В частности, кататься на лыжах, в том числе с небольших горок.