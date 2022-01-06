В сети показали, как отдыхали киевляне в столичном Гидропарке зимой 1978 года. Архивное фото

В Киеве на территории Гидропарка в 1978 году зимой было достаточно снега, чтобы жители столицы могли заниматься активными видами спорта. В частности, кататься на лыжах, в том числе с небольших горок.

На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook было опубликовано старое фото. Можно увидеть, как отдыхали киевляне 44 года назад.

"Выходной день в Гидропарке. Зима 1978 год. Фото В. Фалина", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что кроме взрослых, на лыжах также катались и дети. На заднем плане, практически возле моста, малыши с удовольствием спускались с горки на санках.

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Пользователи соцсетей с теплом приняли архивный снимок. В частности, киевлянин Феликс отметил, что еще одним любимым местом для прогулок на лыжах был Голосеевский лес.

"А мы ходили кататься в Голосеевский лес, который позже назвали Голосеевским парком. Кто на лыжах, кто на саночках, а кто и на металлических крышках от мусорного бака. Но удовольствие получали все одинаковое", – отметил житель столицы.

Отметим, Гидропарк – парк в Киеве, расположенный на Венецийском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.

Он находится на месте бывшей Предмостовой слободки, разрушенной в 1943 году во время оккупации Киева. Парк был создан в 1965-1968 годах как водно-развлекательный комплекс с многочисленными пляжами, водными аттракционами, лодочными станциями. Площадь парка составляет 365 гектаров.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андреевская церковь в Киеве была построена в стиле барокко по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли в 1747–1762 годах. После окончания Второй мировой войны было принято решение провести реконструкцию храма.