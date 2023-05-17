В сети показали, как выглядел первый капитальный цепной мост Киева в 1918 году. Фото

Первый капитальный мост через реку Днепр в Киеве – Николаевский цепной – был построен в 1953 году. Переехав по нему с правого берега на левый жители столицы сразу оказывались в Черниговской губернии.

Видео дня

Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел этот путепровод в 1918 году.

"1918 год. Днепр. Вид из Киева на Николаевский цепной мост и Черниговскую губернию", – говорится в сообщении.

Николаевский цепной мост – первый капитальный мост через Днепр в Киеве, существовавший в 1853 – 1920 годах. Был сооружен по проекту и под руководством британского инженера Чарльза Виньоля. Строительство моста было начато 30 августа (11 сентября) 1848 года. Металлические конструкции моста были изготовлены в Бирмингеме.

9 июня 1920 г. по приказу генерала Э. Ридза-Смиглого мост был взорван отступающими польскими войсками, восстановить его по старому проекту не удалось. Мост находился вблизи нынешнего моста Метро и во время "малой воды" до сих пор можно увидеть остатки его опор.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В Киеве во второй половине 70-х годов построили несколько автозаправочных станций нового типа. По их необычному виду столичные автовладельцы назвали их "японскими" или АЗС-НЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще незастроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположен парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!