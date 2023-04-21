В сети показали, как выглядела японская АЗС-НЛО в Киеве в 1980-х годах. Архивные фото

В Киеве во второй половине 1970-х годов построили несколько автозаправочных станций нового типа. За их необычный вид автовладельцы назвали их "японскими" или АЗС-НЛО.

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Старые фото были опубликованы в соцсетях. Одна из них по-прежнему находится на своем месте.

"Японка" на Левобережной, 1980-е", – говорится в сообщении.

Эти заправки называли "японскими", поскольку по такой схеме действительно устроены многие тамошние АЗС. В нашей стране почему-то считалось, что эти необычные объекты были построены к Олимпийским Играм 1980 года (столица Украины тогда была одним из олимпийских городов), хотя на самом деле они работали еще в 1977-м.

В Киеве было несколько таких автозаправочных станций. Одна на Харьковском шоссе (до наших дней не сохранилась) и на Броварском проспекте, которая, по словам автовладельцев, до сих пор работает.

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

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