В сети показали, как выглядела Оболонская набережная в Киеве в конце 1940-х годов. Уникальное фото

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще незастроена многоэтажками. В том месте, где сегодня находится парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

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Старое фото того периода было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, как выглядела эта локация более 70 лет назад.

"Оболонь, конец 1940-х", – говорится в сообщении.

Как допустил один из пользователей сообщества, на снимке изображено урочище Наталка.

"До начала строительства защитной дамбы около 20 лет. Сейчас на этом месте частично пляж и стоянка лодок и яхт (близ улицы Приречная. – Ред.)", – написал киевлянин.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

В 1966 году Киев посетил один из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер. С помощью своей камеры он сохранил и передал оттенки жизни столицы Украины и ее жителей в те дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

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