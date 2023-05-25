В сети показали, как выглядел Киев на открытках 1880-х годов. Уникальные фото

В конце 19-го века Киев уже был образцовым европейским городом с развитой инфраструктурой. Красота украинской столицы была признана и в 1880-х годах даже продавались открытки с ее видами.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какова была столица около 140 лет назад.

"Киев. Открытки 1880-х годов", – говорится в сообщении.

На старых снимках можно увидеть, как выглядел в те годы Крещатик, Центральный железнодорожный вокзал, Октябрьский дворец, Подол и другие локации столицы Украины.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще не застроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположены парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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