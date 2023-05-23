В сети показали, как в 1935 году выглядел легендарный Еврейский базар в Киеве. Архивные фото

Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 годах снял неизвестный фотолюбитель.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Ассортимент товаров был очень широк – от стакана водки до "Золотой звезды" Героя Советского Союза.

"1935 год. На перекрестке дорог. Евбаз на площади Восстания 1905 года (на то время сейчас – это Галицкая площадь, еще недавно – это площадь Победы)", – говорится в сообщении.

Еврейский базар – народное название, официально – Галицкий рынок (от Галицкой площади), в просторечии сокращен до Евбаз. Это историческая местность, бывшее главное торжище города для многих поколений киевлян,.Еврейский базар был расположен на перекрестке нескольких магистралей, недалеко от вокзала, назывался в путеводителях Галицким, а в просторечии был известен как Еврейский.

Он обслуживал любую клиентуру. Учитывались и культурные запросы масс. Было несколько прилавков с книгами и брошюрами. Везде, по всем углам базара, можно было видеть людей, продававших и покупавших носильные вещи и обувь любого вида и качества. Отдельный сорт коммерсантов составляли продавцы часов.

Согласно народной легенде, на Евбаге можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия. Рынок был закрыт и снесен в конце 1950-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 1943 года в Киеве существовала собственная "Венеция", которая размещалась на одном из островов посреди Днепра. Предмостная слободка, а именно она, получила такое народное название благодаря частым наводнениям, в результате которых местные жители переселялись на лодки.

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