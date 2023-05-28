В сети показали, как впервые праздновали День Киева в 1982 году. Архивные фото

Впервые официальный День Киева отмечали в 1982 году. Благодаря старым снимкам, которые хранила редактор издательства ВАРТО Елена Насырова, мы можем вернуться в прошлое и увидеть этот праздник.

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Старые фото опубликовало издание NV. Можно увидеть, каков был День рождения столицы 41 год назад.

Каждый год День Киева отмечают в последнее воскресенье мая, которое в 2023 году приходится на 28 число. Официально праздновать начали 41 год назад, когда отмечали 1500-летие столицы Украины.

На сегодняшний день точная дата основания города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях - 482 год. Киев – один из самых древних городов нашего государства, и в этом году ему исполняется 1541 год. Благодаря фотографиям, которые хранила редактор издательства ВАРТО Елена Насырова, мы можем вернуться в прошлое и увидеть сам праздник и мероприятия, которые проводились в рамках подготовки к нему.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще не застроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположены парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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