В сети показали, как восстанавливали улицу Крещатик в Киеве после Второй мировой войны. Архивные фото

Во время Второй мировой войны центр Киева был почти уничтожен, особенно при взрывах, которые устроили представители коммунистической власти в сентябре 1941 года. Уже в 1950-х годах на Крещатике почти не осталось развалин, а саму улицу активно отстраивали.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какова была столица около 70 лет назад.

"Восстановление улицы Крещатик, начало 50-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать Главный почтамт Украины, Пассаж, место, где потом построят вестибюль станции метро "Крещатик" и здание КГГА.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще не застроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположены парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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