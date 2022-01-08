В сети показали, как строили здание МИД Украины в 1936 году. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве строили на протяжении 1936-1939 годов. До того, как в 1941 году столицу захватили немецкие войска, тут находилось правительство УССР.

На странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook было опубликовано уникальное архивное фото. На снимке можно увидеть, как выглядел процесс строительства 86 лет назад.

"Строительство здания Правительства УССР (ныне здание Министерства иностранных дел Украины) 1936 год", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото видно, что рабочие уже успели частично возвести правое крыло и центральную часть здания. А также приступили к строительству левого крыла будущего МИДа Украины.

Здание министерства иностранных дел Украины – здание в стиле сталинского ампира (монументализм) на Михайловской площади в Киеве.

Здание стоит на возвышенности у Днепра, на верхнем конце улицы Десятинной у верхней станции фуникулера. Слева от здания находится здание Дипломатической академии МИД Украины, а справа – Михайловский Златоверхий монастырь. С лицевой стороны здания находится колоннада коринфского ордера.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Андреевская церковь в Киеве была построена в стиле барокко по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли в 1747–1762 годах. После окончания Второй мировой войны было принято решение провести реконструкцию храма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на территории Гидропарка в 1978 году зимой было достаточно снега, чтобы жители столицы могли заниматься активными видами спорта. В частности, кататься на лыжах, в том числе с небольших горок.