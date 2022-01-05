В сети показали, как выглядела Андреевская церковь в Киеве в конце 1940-х годов. Уникальные фото

Андреевская церковь в Киеве была построена в стиле барокко по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли в 1747–1762 годах. После окончания Второй мировой войны было принято решение провести реконструкцию храма.

На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные фотографии церкви. На снимках можно увидеть, как выглядел памятник архитектуры более 70 лет назад.

"Андреевская церковь на снимках Б. Ведерникова второй половины 1940-х. Очевидно идет подготовка к реставрации", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно рассмотреть, что рабочие еще не приступили к реставрации церкви. Облицовка здания была в плохом состоянии, а местами – разрушилась.

Андреевская церковь – православный храм в честь святого Андрея в стиле барокко, памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII ст. мирового значения в Киеве. Была построена по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли. Входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

В 1974–1987 годах была произведена полная реставрация церкви на основании обнаруженных в графическом собрании венского музея "Альбертина" копий авторских чертежей Растрелли.

Напомним, оригинальный Михайловский Златоверхий собор в Киеве был построен в 1108–1113 годах, и потом неоднократно перестраивался, и расширялся. В 1930-х года строение было разрушено коммунистами.

В Киеве в 1958 году на Европейской площади (тогда Сталина) еще ездили трамваи. Зима тогда была снежной и морозной.

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