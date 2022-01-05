В сети показали, как выглядела Андреевская церковь в Киеве в конце 1940-х годов. Уникальные фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
2,6 т.
В сети показали, как выглядела Андреевская церковь в Киеве в конце 1940-х годов. Уникальные фото

Андреевская церковь в Киеве была построена в стиле барокко по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли в 1747–1762 годах. После окончания Второй мировой войны было принято решение провести реконструкцию храма.

На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные фотографии церкви. На снимках можно увидеть, как выглядел памятник архитектуры более 70 лет назад.

Андреевская церковь.

"Андреевская церковь на снимках Б. Ведерникова второй половины 1940-х. Очевидно идет подготовка к реставрации", – говорится в сообщении.

Видео дня
Часть оформления храма.
Купола Андреевской церкви.

На опубликованных фото можно рассмотреть, что рабочие еще не приступили к реставрации церкви. Облицовка здания была в плохом состоянии, а местами – разрушилась.

Андреевская церковь.

Андреевская церковь – православный храм в честь святого Андрея в стиле барокко, памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII ст. мирового значения в Киеве. Была построена по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли. Входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Вид на храм во второй половине 1940-х годов.
В конце 1940-х храм решили реконструировать.
Здание построено по по проекту архитектора Растрелли.

В 1974–1987 годах была произведена полная реставрация церкви на основании обнаруженных в графическом собрании венского музея "Альбертина" копий авторских чертежей Растрелли.

Вид на Андреевскую церковь с Подола. Современное фото.

Напомним, оригинальный Михайловский Златоверхий собор в Киеве был построен в 1108–1113 годах, и потом неоднократно перестраивался, и расширялся. В 1930-х года строение было разрушено коммунистами.

В Киеве в 1958 году на Европейской площади (тогда Сталина) еще ездили трамваи. Зима тогда была снежной и морозной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Большая Житомирская – одна из древнейших улиц Киева. Возникла ещё в XI веке во времена Киевской Руси на дороге в Житомир. В 1923-1941 и 1943-1944 годах была переименована в Горовица, а историческое название вернули в 1944 году.

УкраинаКиевистория КиеваНовости Киева и Киевской областиИсторияАндреевский спуск